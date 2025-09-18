Kozan'da Yangın: Tüm Birikimini Kaybetti - Son Dakika
Kozan'da Yangın: Tüm Birikimini Kaybetti

Kozan\'da Yangın: Tüm Birikimini Kaybetti
18.09.2025 10:05
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında 37 yıllık evi yandı, çocuklar son anda kurtarıldı.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesi'nde çıkan yangında 37 yıllık birikimini kaybeden Ümmü Boylu, torunlarının ve çocuklarının son anda evden çıktığını kaydederek tüm birikimlerinin küle döndüğünü aktardı.

Yangın, 12 Eylül'de gece saatlerinde sıralarında Gaziköy Mahallesi'nde Ümmü Boyu'nun 37 yıldır yaşadığı evde elektrik kontağından çıktı. Yangın sırasında bahçede bulunan evin gelini Selvinay Boylu, beşikteki 1 yaşındaki kızı Zümra ile birlikte 4 çocuğu evden çıkardı. Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi. Hasta arkadaşına bakmaya giden ev sahibi Ümmü Boylu ise döndüğünde yaşanan yangını öğrenirken, çocuklara bir şey olmamasını nedeniyle sevindi. Kozan Kaymakamlığı ve Kızılay ekipleri bölgede hasar tespiti yaparak destek olmak için çalışmalara başladı.

Evim kül oldu ama tesellim çocukların sağ kalması"

Yaşananları anlatan Ümmü Boyu (68), "37 yıldır bu evde yaşıyordum. O gece bir arkadaşım hastaydı, tesadüfen ona bakmaya gitmiştim. Yangın sırasında evde gelinim ve torunlarım vardı. Çok şükür fark edilip çocuklar kurtarıldı. Evim kül oldu ama en büyük tesellim çocukların sağ kalması" dedi.

Ev sahibinin kızı Arife Birdoğan ise gece lavaboya kalktığında duyduğu çıtırtı sesleri üzerine yangını fark edip gelinleri Selvinay Boylu'ya haber verdiğini belirterek, "Bir anda dumanlar sardı. Gelinimiz çocuklarını kurtardı, çok şükür kimseye bir şey olmadı" diye konuştu.

"iki evin eşyası tamamen yandı"

Yangın sırasında çocuklarını kucaklayarak dışarı çıkardığını aktaran Selvinay Boylu da" Bahçede oturuyordum, evden yangın var diye bağırdı Arife. İçeri girip çocuklarımı çıkardım. Beşikte 12 aylık kızım vardı, onu da alıp dışarıya çıktık. Her yeri alev sardı. Çok şükür çocuklara bir şey olmadı ama iki evin eşyası tamamen yandı, darmadağın olduk" şeklinde konuştu.

Kızılay gönüllüsü Türkeş Manga ise "Kozan Kaymakamlığı ve Kızılay Şube Başkanımız Oğuz Cengiz öncülüğünde aileye destek için hasar tespit çalışması yapıldı. Yasal bağış hesabı açıldı, yaraların sarılması için çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

3.Sayfa Kozan'da Yangın: Tüm Birikimini Kaybetti

SON DAKİKA: Kozan'da Yangın: Tüm Birikimini Kaybetti - Son Dakika
