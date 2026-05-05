Kozan\'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

05.05.2026 23:10
Adana'nın Kozan ilçesinde bir zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Sürücü kaçtı.

Adana'nın Kozan ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen sürücü ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kozan ilçesine bağlı Çanaklı Mahallesi Güneri Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, O.M. yönetimindeki 01 BFL 527 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında duran T.A.'ya ait 01 AVJ 096 plakalı araca ardından Yakup Ağca kontrolündeki 01 BBM 259 plakalı otomobile çarptı. Kazada 01 BBM 259 plakalı araçta bulunan Gülseren Ağca (64) ve diğer 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Kozan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Gülseren Ağca kurtarılamadı. Diğer araçlarda bulunan 4 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Zincirleme kazaya sebebiyet veren O.M., kaza sonrası olay yerinden kaçtı. Polis, O.M.'yi yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA

