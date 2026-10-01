Kozanlı çiftçi, tağşişli gübre nedeniyle 1 milyon lira zarar iddiasıyla dava açtı

Adana'nın Kozan ilçesinde çiftçilik yapan bir kişi, aynı gün komşusuyla mısır ekimi yapmasına rağmen onun mısırların 2 metreye ulaşması, kendi mısırlarının daha küçük boyda kalması üzerine kullandığı gübreyi analiz ettirdi. Laboratuvar tahlilinde gübrenin değerlerinin düşük çıkması üzerine çiftçi, 1 milyon lira değer kaybı olduğunu öne sürerek hukuki süreç başlattı.

Kozan'ın Acarmantaş Mahallesi'nde yaşayan Adem Erdem, Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki 87 dönümlük arazisine bu yıl mısır ekti. Aynı bölgede, aynı gün ekim yapılan komşu tarladaki mısırların gelişimini sürdürmesine rağmen kendi tarlasındaki mısırların kısa kalması üzerine durumdan şüphelenen Erdem, 2 ziraat mühendisiyle tarlasında inceleme yaptı.

Kendi tarlasındaki mısırların yaklaşık 1,5 metre boyunda kalıp saplarının da ince olmasından şüphelenen Erdem, kullandığı taban gübresinden numune alarak devlet kontrolündeki lisanslı laboratuvarda analiz yaptırdı.

Gübre tahlili sonrası hukuki süreç başladı

Yaptırdığı tahlilde gübrenin içerisindeki fosfor ve azot değerleri düşük çıktı ve ürünün tağşişli olduğu belirlendi. Değer kaybı yaşadığını belirten çiftçi, gübreyi satın aldığı firmayla görüşerek zararının karşılanmasını istediğini ancak sonuç alamadı.

Bunun üzerine çiftçi Adem Erdem, Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu ve firma hakkında dava açtı.

Yaşadığı süreci anlatan Erdem, mahkeme tarafından görevlendirilen bilirkişi heyetinin tarlada inceleme yaptığını ve gübreden numune aldığını, bilirkişi raporunda da gübrenin değerlerinin düşük olduğunun ve ürünün tağşişli olduğunun ortaya konulduğunu iddia ederek hukuki sürecin devam ettiğini belirtti.

"87 dönümde zararım yaklaşık 1 milyon lira"

1 milyon lira zararı olduğunu öne süren Erdem, "87 dönüm alanda mısır ektim. Mısırda olağanüstü bir büyümeme durumu olunca iki tane mühendis getirdim. Komşumla aynı gün mısır ekmiştik. Onun mısırı 2 metre oldu, benim mısırım 1,5 metre kaldı, büyümedi. Mühendislerle yaptığımız incelemede bunun hava şartlarından kaynaklanmadığı kanaatine vardık. Çünkü hava şartlarından kaynaklansaydı yanındaki mısır da aynı olurdu. Bunun üzerine kullandığım taban gübresini devlet kontrolündeki lisanslı laboratuvarda tahlil yaptırdım. Tahlil sonucunda gübrenin değerlerinin düşük olduğunu gördüm. Bunun üzerine ilgili firmaya noter aracılığıyla ihtarname çektim. Kullandığım ürünün tağşiş içerikli olduğunu ve içerisindeki değerlerin düşük olduğunu belirterek zararımı karşılamalarını istedim. Ancak olumsuz cevap aldım" dedi.

"Fosfor ve azot içeriği çok düşük çıktı"

Yaklaşık 100 bin lira değerinde 3 bin 500 kilogram gübre aldığını belirten Erdem, "87 dönümlük mısırda bu gübrenin bana etkisi mali açıdan çok yüksek oldu. Şu anda zararım yaklaşık 1 milyon lira civarında. Taban gübresindeki fosfor ve azot içeriği çok düşük olduğu için mısır olağanüstü büyümedi. Yanındaki araziyle karşılaştırdığımızda bunu mühendislerle de tespit ettik" diye konuştu.

"Mahkemenin kararını bekliyoruz"

Kadirli'de açtıkları davanın ardından bilirkişi heyetinin tarlada inceleme yaptığını ifade eden Erdem, "Bilirkişi geldi, elimdeki gübreden numune aldı ve arazideki mısırları da inceledi. Bunun üzerine bilirkişi raporuyla gübrenin değerlerinin çok düşük olduğu ve tağşişli bir gübre olduğu yönünde laboratuvar tespiti yapıldı. Şu anda rapor mahkemede. Dosyamız Adana'ya gitti. Şu anda mahkemenin kararını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Devletimizin de bu konuda gerekeni yapacağına inanıyorum"

Gübreyi satın aldığı firmanın kendisine ürünün yaklaşık 300 kişiye satıldığını söylediğini ileri süren Erdem, "Benden başka bir arkadaşım da bu konuyla alakalı yasal süreç başlattı. Normalde dönüm başına 1,5 ton ürün alınması gerekirken bazı üreticilerin 400-500, 600 kilogram seviyelerinde ürün aldığını söylüyorlar. Bu durum Kozan bölgesi açısından da büyük bir kayıp. Ben şahıs olarak elimden gelen hukuki mücadeleyi yaptım. Devletimizin de bu konuda gerekeni yapacağına inanıyorum" dedi.