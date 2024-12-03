Kozlu'da İş Kazası: Maden İşçisi Yaralandı

3.Sayfa

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesinde meydana gelen iş kazasında maden işçisi Yılmaz K., düşme sonucu yüzünden yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, müessesede 08.00-16.00 vardiyasında çalışan Yılmaz K., düşme sonucu yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Yılmaz K. için sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Yılmaz K.'yi Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 2009 yılında işe başladığı öğrenilen madencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK