Kreşte Darbedilen Çocuğun Ailesi İstinafa Gitti - Son Dakika
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Kreşte Darbedilen Çocuğun Ailesi İstinafa Gitti

Kreşte Darbedilen Çocuğun Ailesi İstinafa Gitti
28.07.2025 10:39
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Mersin'de bir kreşte öğretmen tarafından darbedilen çocuk için hapis cezası verildi, aile itiraz etti.

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kreşte öğretmen tarafından darbedilmesi sonucu epilepsi nöbeti geçiren çocuğun ailesi, konuyu mahkemeye taşıdı. Mahkeme öğretmenin suçu işlediğine kanaat getirerek 1 yıl 10 ay hapis cezası verip hükmün açıklamasını geri bıraktı. Kararı duyunca şaşıran anne, "Olayı istinafa taşıdık, gerekli ceza verildiğini düşünmüyoruz" dedi.

Olay, geçen yıl Mayıs ayında Erdemli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi İbrahim Öngel Sokak'ta bulunan bir kreşte yaşandı. İddiaya göre, kreş görevlisi 52 yaşındaki H.E., çocuklardan 5 yaşındaki D.T.'ye vururken diğer çocuklara da kötü muamelede bulundu. Ardından çocuk epilepsi nöbeti geçirince durum anneye 'kızının bir rahatsızlığı mı var' diye aranıp bildirildi. Kreşe giden anne Cemre T., çocuğunu kendi imkanlarıyla hastaneye götürüp muayene ettirdi. Ardından kreşe giden Cemre T., görüntüleri izlemek isteyince kreş yetkilileri izin vermedi. Anne de polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayet sonrası savcılık talimatıyla başlatılan soruşturmada polis kamera görüntülerini alarak inceledi. Görüntülerde çocuğa karşı hem şiddet hem de kötü muamele yapıldığı ortaya çıktı.

Sanık 'sevme amaçlı yaklaştım' dedi, beraat istedi

Olayla ilgili Erdemli Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada zanlı H.E. "Görüntülerde çocuğa dokunduğum kısımlarda sevme amaçlı yaklaşmıştım. Darp söz konusu değildir. Darp olayı kesinlikle olmadı, suçsuzum beraatime karar verilsin" diyerek savunma yaptı.

Savcılık ise mütalaasında hem ifadelerin hem de görüntülerle sanığın üzerine atılı suç bakımından şüpheye yer bırakmayacak delilin dosya kapsamında bulunduğunu belirterek, TCK 81/1,3-b ve 53. maddeleri uyarınca cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme de sanık hakkında 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Yaşananları anlatan anne Cemre T., "Geçen yıl 17 Mayıs tarihinde kurumdan 'kızının bir rahatsızlığı mı var' diye bir telefon aldım. Daha sonrasında kuruma gitmem üzerine çocuğumun epilepsi nöbeti geçirdiğini anlayıp kendim alıp hastaneye götürdüm. Hastane çıkışı kuruma gidip kamera kaydını izlemek istedik. Bir hırçınlaştılar ilk başta. Sabah 8'de verdiğim çocuğun görüntüsü bana 11.30'dan itibaren izletildi. Geri aldırtmak isteyince bayağı bir saldırı moduna geçildi. Ben de çıkınca direkt karakola gittim, şikayette bulundum" diye konuştu.

"Gerekli cezanın verildiğini düşünmüyoruz"

Olayın ihmalkarlıktan yaşandığını düşündüğünü belirten Cemre T., "Şikayetin ardından polis çözümleme tutanağı geldi. Çocuğumun aslında bir çocuktan değil, öğretmen tarafından darbedildiğini öğrendik. İstinaf aşamasında şu an dosyamız. İstinafa gitme sebebi de kurum hiçbir ceza almadı. İlk başta takipsizlik verildi. Takipsizlik sadece döven kadınla ilgili kaldırıldı. Kadına istenilen ceza ise ilk başta 'indirimsiz üst sınır' dendi. İndirimsiz üst sınırdan kesinlikle verilmedi. 1 yıl 10 ay 15 günlük bir hapis cezası verip hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Biz de bu olayı istinafa taşıdık. Çünkü gerekli cezanın verildiğini düşünmüyoruz. İtirazlar edildi. Kurum sahiplerinin ve o iki öğretmenin cezalandırılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mahkeme, Erdemli, 3-sayfa, Eğitim, mersin, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kreşte Darbedilen Çocuğun Ailesi İstinafa Gitti - Son Dakika

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