Kruvaziyerde Hantavirüs Salgını: Ülkeler Tahliye İçin Uçak Gönderiyor

09.05.2026 16:08
MV Hondius adlı gemideki hantavirüs salgını sonrası Fransa, Belçika, İrlanda ve Hollanda tahliye uçakları gönderiyor.

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, MV Hondius adlı kruvaziyerde ortaya çıkan hantavirüs salgınına ilişkin yaptığı açıklamada, "Fransa, Belçika, İrlanda ve Hollanda, hantavirüs salgınından etkilenen ve İspanya'ya gitmekte olan yolcu gemisindeki kendi vatandaşlarını tahliye etmek için uçak göndereceklerini doğruladı" dedi.

Atlas Okyanusu'nda sweyreden MV Hondius adlı kruvaziyerde ortaya çıkan hantavirüs salgını Avrupa'da alarma neden oldu. İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na doğru ilerleyen gemide bulunan yolcuların tahliyesi için birçok ülke harekete geçti. İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, "Fransa, Belçika, İrlanda ve Hollanda, hantavirüs salgınından etkilenen yolcu gemisindeki vatandaşlarını tahliye etmek için uçak göndereceklerini doğruladı" dedi. Grande-Marlaska bugün yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) gemide kalan diğer Avrupalı vatandaşlar için 2 ek uçak gönderdiğini belirterek, AB dışı ülkelerin vatandaşları adına da ABD ve İngiltere'nin uçak ayarladığını söyledi.

İspanyol bakan, "Yolcuların yanlarına temel eşyalarını almalarına izin verilecek, ancak kalan bagajlar ile gemide hayatını kaybeden yolcunun naaşı gemide kalacak ve dezenfekte edilmek üzere Hollanda'ya götürülecek" ifadelerini kullandı.

Gemiden ilk olarak İspanyol vatandaşlarının indirileceğini kaydeden Fernando Grande-Marlaska, "Diğer ülke vatandaşlarının tahliye sırası ise sağlık yetkilileri tarafından belirlenecek. Vatandaşların tahliye uçakları kalkışa hazır olmadan gemiden inmelerine izin verilmeyecek" açıklamasını yaptı.

MV Hondius'taki 3 yolcu hayatını kaybetmişti

Arjantin'den çoğunluğu İngiliz, Amerikalı ve İspanyol olmak üzere 140'tan fazla yolcu ve mürettebat ile 1 Nisan'da yola çıkan Hollanda bayraklı lüks MV Hondius yolcu gemisinde 6 Nisan'da 70 yaşındaki Hollandalı bir adam, ateş, baş ağrısı ve hafif ishal şikayetleriyle hastalanmıştı. İlerleyen günlerde solunum güçlüğü yaşamaya başlayan adam 11 Nisan'da gemide hayatını kaybetmişti. Hollandalı adamın eşi ise 26 Nisan'da ülkesine dönmek için başka bir uçağa binmeye çalışırken havaalanında fenalaşmış ve Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gemi, Afrika'nın batı kıyısındaki Yeşil Burun Adaları'na doğru yol alırken, 28 Nisan'da Alman bir kadın yolcu da gemide hastalanmış, ilk yolcunun rahatsızlanmasından yaklaşık 1 ay sonra 2 Mayıs'ta gemide hayatını kaybetmişti. Bu, 3'üncü ölüm vakası olmuştu.

Güney Afrika sağlık yetkilileri 2 Mayıs'ta hantavirüsü ilk kez tespit etmişti

Aynı gün Güney Afrika sağlık yetkilileri, yoğun bakımda bulunan İngiliz bir adam üzerinde yapılan testin pozitif çıkmasıyla hantavirüsü ilk kez tespit etmişti. Dünya Sağlık Örgütü'nden 3 Mayıs'ta yapılan açıklamada, yolcu gemisinde hantavirüs salgını şüphesiyle ilgili harekete geçildiği ve geminin Yeşil Burun Adaları sularına ulaştığı açıklanmıştı. Örgüt, halk için riskin düşük olduğunu belirtmiş, salgının Covid-19 pandemisine benzemediğini vurgulamıştı.

"Geminin pazar günü Tenerife'ye yanaşması bekleniyor"

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'ndan (UKHSA) dün yapılan açıklamada, "İspanya Sağlık Bakanlığı'nın son güncellemelerine göre geminin pazar günü (bugün) Tenerife'ye yanaşması bekleniyor. Gemiden inecek Britanya vatandaşlarına destek sağlamak üzere Birleşik Krallık hükümeti personeli bölgede hazır bulunacak. Hantavirüs semptomu göstermeyen Britanyalı yolcular ve gemi mürettebatı, Birleşik Krallık hükümeti personeli eşliğinde havaalanına götürülecek ve ücretsiz olarak Birleşik Krallık'a dönüşleri sağlanacak" denilmişti. - MADRİD

