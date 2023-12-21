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Kuaförden kaçan kadın bin liralık ücreti ödemedi - Son Dakika
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Kuaförden kaçan kadın bin liralık ücreti ödemedi

Maltepe'de bir kuaföre gelen kadın müşteri, makyaj ve bakım yaptırdıktan sonra bin liralık ücreti ödememek için bahaneler uydurarak kaçtı. Kuaför sahipleri, kadının dolandırıcı olduğunu öğrendiklerinde diğer esnafları da uyardı.

Kuaförden kaçan kadın bin liralık ücreti ödemedi
21.12.2023 - 10:32,  Güncelleme: 10:42
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Maltepe'de bir kuaföre gelen kadın müşteri, makyaj ve bakım yaptırdı. Ödemesi gereken ücreti olan bin lirayı ödemeye gelince, 'Muhasebecim parayı yollayacak, biz işçinin, emekçinin hakkını öderiz' diyerek kuaförden çıktı ve kayıplara karıştı. Kadının saçını yaptırdıktan sonra, kuaförden ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe'de bir kuaför salonuna gelen bir kadın, akşam programı olduğunu belirterek bayan kuaförü olan Yalçın ve Fatime Tunçel çiftinden makyaj işlemi istedi. Yaklaşık 1 buçuk saatlik işlemin ardından ruj beğenen kadın ürünü de alarak kasaya yöneldi. Kıyafetleri ve davranışlarından şüphelenmeyen kuaför salonu çalışanları kadın müşteriye işlemleri yaptı. İşlemler bittikten sonra Fatime Tunçel'e, yanında para bulunmadığını söyleyen kadın, muhasebecisinin birkaç saat sonra ödeme yapacağını söyledi. Dükkan sahipleri Tunçel çifti, kendilerine 'Muhasebecim parayı yollayacak, biz işçinin, emekçinin hakkını öderiz' diyen kadının teklifini kabul etti. Telefon numarasını bırakan kadın, dükkandan ayrıldı. Ancak ne aramalara yanıt verdi, ne de parayı gönderdi.

Dükkan sahibi Yalçın Tunçel, iş yeri güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından meslektaşlarını da uyararak "Cumartesi sabahı ilk müşterimizdi. kendisi geldi makyaj istedi, biz de işlemlerini bitirdik. Makyaj bittikten sonra ürün de satın aldı. Kasaya geldiğinde 'ücreti muhasebecim gönderecek' dedi. Ben de bizim böyle bir çalışma sistemimiz yok dedim. Kadın da bana 'biz işçinin, emekçinin hakkını yiyecek ahlaksızlar değiliz' dedi. Ancak sonuç olarak cumartesi göndereceğim dediği para 5 gün oldu geri gelmedi. Aradığımızda kendisine ulaşamadık. Daha sonra bir araştırma yaptığımızda bir çok esnafı dolandırdığını öğrenmiş olduk" dedi.

Kadın şahsın isteği üzerine işlemleri yapan kuaför esnafı Fatime Tunçel, "Kadın dükkana geldiğinde akşam bir programı olduğunu onun için de makyaj yaptırmak istediğini söyledi. 1 buçuk saat makyaj işlemi yaptık. Sonrasında ruju beğendi ve satın almak istedi. İşlem bittikten sonra kasaya geldiğinde muhasebecisinin parayı göndereceğini söyledi. Çarşamba günü beş kişi geleceklerini ve aynı şekilde makyaj yaptıracaklarını söyledi. Fakat ödeme yok, telefonlara cevap veren de yok. Kadının bin liralık bir ücret ödemesi gerekiyordu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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