16 yaşındaki sürücü, 17 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesine bağlı Mahabad Bulvarı'nda 6 Mayıs'ta iddiaya göre; makas atarak ilerleyen 16 yaşındaki sürücü, 17 yaşındaki lise öğrencisi Kübra Sofioğlu'na çarptı. Sofioğlu metrelerce savrulurken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GENÇ KIZ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sofioğlu, ağır yaralı olarak sevk edildiği Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Sofioğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Dicle ilçesi kırsal Pekmezciler Mahallesi'nde defnedildi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen C.G. gözaltına alınıp, tutuklandı.

CİNAYET GİBİ KAZA KAMERADA

Öte yandan, Sofioğlu'nu hayattan koparan kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Sofioğlu, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada süratle gelen cipin çarpıp sürüklediği görüldü.

ARKADAŞLARI EYLEM YAPTI

Kübra Sofioğlu'nun arkadaşları, kazanın meydana geldiği caddede eylem yaptı. 'Bu bir kaza değil, ihmal', 'Adalet slogan değil' ve 'Kübra'nın sesi ol' yazılı pankartlar açıldı.

Kaynak: İHA, DHA