3.Sayfa

Küçük Ateş'in ölümden döndüğü kavşakta babası kazadan kıl payı kurtuldu

Babaannesi ile beraber karşıya geçmek isterken motosikletin çarptığı küçük çocuğun kaval kemiği kırıldı

Kazanın meydana geldiği yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen baba Serkan Soyipek ölümden döndü

Baba Serkan Soyipek

" Benim çocuğum kurtulduğu için şükrediyorum ama başka çocukların canı yanmasın"

ANTALYA - Antalya'da babaannesi ile beraber kreşe giden 3 yaşındaki Ateş Soyipek, yaya geçidinden geçmek istediği sırada motosikletin çarpması sonucu kaval kemiği kırıldı. Hastanede suren tedavilerinin ardından küçük Ateş bacağı alçılı taburcu olurken, kazanın meydana geldiği yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen baba Serkan Soyipek ölümden döndü. Baba Serkan Soyipek, yaya geçidinde dakikalarca bekledikten sonra karşıya geçebildi.

Olay, Cuma sabah saat 08.15 sıralarında Muratpaşa İlçesi Meydan Kavağı Mahallesi Avni Tolunay Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; babaanne Suzan Soyipek torunu Ateş Soyipek'i kreşe bırakmak için yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Bu sırada sürücüsü öğrenilemeyen 10 AJH 386 plakalı motosiklet küçük çocuğun da içerisinde olduğu bebek arabasına çarptı. Kazanın ardından bebek arabası içerisinde acı içerisinde yerde kalan Ateş için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ateş, özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan MR ve tomografi görüntülemesinde kaval kemiğinde kırıp tespit edildi. Ateş hastanede süren tedavilerinin ardından taburcu edilerek eve geldi. Bir bacağının alçıda olan küçük çocuğun yüzünde de morluklar oluştuğu görüldü.

"Bize o yolda hiç saygı duymuyorlar"

Yaşanılanları anlatan babaanne Suzan Soyipek, "Biz torunumla birlikte evden çıktım, yaya geçidinden karşıya geçmek istedik. Otomobiller durdu, yaya yolunda öncelik benimdi. Bu sırada hızla bir motosiklet geldi, geldiği gibi de torunumun içerisinde bulunduğu arabaya çarptı. Çocuğum elimden fırladı, ben de sürüklendim. Sağlık ekipleri hastaneye götürdü, torunum çığlıkları aklımda duruyor. Bize o yolda hiç saygı duymuyorlar. Bundan birkaç gün önce de aynı sorunu yaşadım. Çok tehlikeli bir yol. Bir çözüm bekliyoruz, benim çocuğum kurtuldu. Biz orayı çok sık kullanıyoruz, bir üst geçit ya da ışık istiyoruz" dedi.

Az daha canından oluyordu

Yaşanılanların ardından olay yerine giden baba Serkan Soyipek ise yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Genç adamı dakikalarca bekledikten sonra karşıya geçebildi. Bu sırada bir otomobil dururken, bir başka otomobil ise son anda fark ederek durabildi. Sürücünün korna çalarak yol vermek için duran sürücüyü uyardığı görüldü.

"Oğlumun yaşadığı durumu az daha kalsın ben de yaşıyordum"

Oğlunun yaşadığı kazayı anlatan Serkan Soyipek, "Oğlum babaannesi ile buradan geçmek isterken motosiklet çarpıyor. Otomobiller o sırada duruyor. Şu an evde tedavisi devam ediyor. Bizim her zaman söylediğimiz bir şey var, burada daha öncede kazalar oldu. Biz çok başvuru yaptık, buraya üst geçit ya da ışık yapılması lazım. Biraz önce ben de karşıya geçmek için geldim ve dakikalar sonra karşıya geçebildim. Bu sırada arkadan gelen bir sürücü hem duran arkadaşa kornaya bastı hem de diğer taraftan geçmeye çalıştı. Oğlumun yaşadığı durumu az daha kalsın ben de yaşıyordum. Burayı okullar var, buraya her sabah ve akşam öğrenciler kullanıyor. Çocuklarımız güvende değiller, tek istediğimiz bu önem arz etsin. Önlemler alsın, benim çocuğum kurtulduğu için şukur ediyorum ama başka çocukların canı yanmasın" sözlerine yer verdi.