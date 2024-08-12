Küçük çocuğun çakmakla oyunu evi yaktı: Dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
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Küçük çocuğun çakmakla oyunu evi yaktı: Dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde küçük çocuğun oynadığı çakmaktan çıkan ateş evi yaktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 4 bina sakini tedavi altına alındı.

12.08.2024 19:37
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Küçük çocuğun çakmakla oyunu evi yaktı: Dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde küçük çocuğun oynadığı çakmaktan çıkan ateş evi yaktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 4 bina sakini tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Osman Kavuncu Mahallesi Cebeci Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın zemin katında yabancı uyruklu şahısların yaşadığı evde iddiaya çakmakla oynayan çocuk yastığı yaktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, alevler evi sardı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipler sevk edildi. Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan dumandan etkilenen 4 bina sakini de ambulanslarda tedavi altına alındı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu tamamen söndürüldü. Polis ekipleri de geniş çapta maddi hasarın oluştuğu eve inceleme yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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