Küçük Hırsız Restoranda Yakalandı - Son Dakika
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Küçük Hırsız Restoranda Yakalandı

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Eskişehir'de bir çocuk, restoran kasasından para çalarken son anda yakalandı. Olay kamerada.

17.12.2024 13:49
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Restoranın kasasından para çalan küçük çocuk son anda böyle yakalandı

Arkadaşları tuvaleti kullanma bahanesiyle çalışanları oyaladı, çocuk yazar kasaya yöneldi

Restoran çalışanı hırsızlığı son anda fark ederek engel oldu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir pizza restoranının yazar kasasından para kaseti çalmaya çalışan küçük yaştaki çocuk, iş yeri çalışanının dikkati sonucunda yakalandı.

Olay, Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi Başarılı Sokak'ta bulunan bir pizza restoranında meydana geldi. İddialara göre, tuvaleti kullanmak isteyen 2 kişi çalışan personelleri oyalarken, yazar kasanın bulunduğu bölümün boş kalmasını fırsat bilen küçük yaştaki bir çocuk hırsızlık girişiminde bulundu. Çalışanların gelip gelmediğini kontrol ettikten sonra yazar kasaya yönelen küçük yaştaki çocuğun para kasetini yerinden çıkartarak aldığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Restoranda çalışan personel, gerçekleşen hırsızlık olayını son anda fark etti. Personelin, para kasetini restorandan çıkartmaya çalışan çocuğu yakalamak için koşarak kapıya yöneldiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçük Hırsız Restoranda Yakalandı - Son Dakika

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