Hali içler acısıydı, yaralı kardeşini kilometrelerce sırtında taşıdı - Son Dakika
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3.Sayfa

Hali içler acısıydı, yaralı kardeşini kilometrelerce sırtında taşıdı

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Gazze Şeridi'nde bir kız çocuğu, yaralı kız kardeşini kilometrelerce kavurucu sıcakta omzunda taşıdı. Kardeşini mülteci kampına götürmeye çalışan minik kızın hali bir foto muhabir tarafından farkedildi.

21.10.2024 20:08  Güncelleme: 22:06
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken bölgedeki insanlık krizi her geçen gün derinleşiyor. Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş olan bir kız çocuğu, yaralanan kız kardeşini kilometrelerce omzunda taşıdı. Küçük kız, görüntülerde kardeşinin bir kazada bacağından yaralandığını belirterek, "Çok yorgunum. Bir saattir kucağımda taşıyorum ve artık yürüyemiyorum" ifadelerini kullandı.

Minik kız, yaralı kardeşini kilometrelerce sırtında taşıdı

KAVURUCU GÜNEŞTE YALINAYAK YÜRÜYORDU

Gazze Şeridi'nde küçük bir kız çocuğu, yaralanan kız kardeşini kilometrelerce omzunda taşıdı. Görüntüleri çeken foto muhabiri Alaa Hamouda "Yerinden edilmiş bir kız çocuğu, yaralı kız kardeşini omuzlarında taşıyarak iki kilometreden fazla yol yürümüştü. Onu tesadüfen gördüm ve kavurucu güneşin altında tek başına, yalınayak yürüyordu" ifadelerini kullanarak küçük kıza ve kardeşine yardım ettiğini belirtti. Hamouda, küçük kızları arabasıyla Bureij Mülteci Kampı'na götürdüğünü açıkladı.

Hali içler acısıydı, yaralı kardeşini kilometrelerce sırtında taşıdı
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Hava Durumu, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hali içler acısıydı, yaralı kardeşini kilometrelerce sırtında taşıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Hasan Vanlı:
    Diyecek söz bulamıyorum:(( 83 3 Yanıtla
  • Serkan Yıldırım:
    Allah'ım senin Gücün Her şey e yeter bu zulmü durdur bu kadar acı yeter Dünya Kahru Perişan et ki bu acı artık son bulsun ?????? 74 5 Yanıtla
  • Ugur Kaya:
    Bunların hesabını verecek olan Allah'a müdahale etmeyen sözde müslüman ülkelerin liderleri olcak ben hicbirine hakkımı helal etmiyorum bu vicdanın sizlamasinini hesabida sorulcak vesselam. 59 3 Yanıtla
  • Sedat Yeşilyol:
    Ya Kahhar 48 5 Yanıtla
  • kemal göksoy:
    Bir an büyük kızım küçük kızımı götüyormuş gibi hissettim 30 0 Yanıtla
  • Ali murat Tiryaki:
    Daha ne acılar görücez artık yeter bitsin bu ızdırap. 27 1 Yanıtla
  • Fuzuli:
    Kıyamet için başka ne lazım.. sözün bittiği yer 23 2 Yanıtla
  • Eski Tüfek.:
    Yazık....emperyalizm ,çıkar ve nüfus alanı oyunlarının kurbanları...çok yazık... 25 0 Yanıtla
  • Mesut Eker:
    Bu olayların suçlusu dünya ve yok oluşla ödeyecek bir yaradan var birde yok oluş kitap dolunca herkese sorulacak kimse kimseden üstün değil cıplak geldi cıplak gidecek insan oğlu 22 0 Yanıtla
  • Gülizar Çelik:
    Müslüman lar nerde 14 1 Yanıtla
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