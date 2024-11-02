Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış

Murat Zor:

Düşün evine bir misafir geliyor, sen o evin sahibi olduğun halde senin evindeki kuralları hiçe sayıp eşyalatın yerini değiştirmek veya başka kurallar koymak istiyor üstelik senin o evin sahibi maliki olduğunu bile bile. İşte şuanda biz bu misafir durumundayız. Malik olan alemlerin sahibi Allah kurallar koymuş ama biz bu kuralları Allah ın varlığına inanmamıza rağmen görmezden geliyoruz. Yaşamımızı eğitim sistemimizi kendi uydurduğumuz kurallarla yürütüyoruz. Madde ve zerrenin sahibi, Bütün varlıkların sahibi emretmişken biz o kuralları görmezden gelip ahiret bilinci olmayan, iyi kötü ve vicdan gözetmeyen, empati kuramayan, cezadan korkmayan bireyler yetiştiriyoruz. Hurafelerden, Şucu bucu luktan uzak gerçek İslamı yaşamalı ve öğretmeliyizki toplum düzelsin. Yoksa ne yapsak boş. yayınlamasanızda en azından si okudunuz. teşekkürler.