Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış - Son Dakika
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Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış

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Şişli'de Feriköy Mezarlığı'nda kağıt toplayıcısı Mustafa Örün tarafından öldürülen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin son görüntüleri ortaya çıktı. Öldürülmeden 1 gün önce çekilen görüntülerde Şirin'in bir fırından askıdan poğaça aldığı görüldü.

02.11.2024 16:59
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İstanbul Şişli'de öldürülen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin öldürülmeden 1 gün önce bir fırından askıdan poğaça aldığı görüntüler ortaya çıktı.

ŞİRİN'İN CANSIZ BEDENİ MEZARLIKTA BULUNDU

İstanbul'un Şişli ilçesinde 31 Ekim tarihinde kaybolan ve ailesinin bir televizyon programı aracılığıyla bulmaya çalıştığı 6 yaşındaki kız çocuğu Şirin Elmas Hanilçi'den acı haber geldi. Küçük Şirin'in cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu. Polis ekipleri gece saatlerinde aldığı bir ihbar üzerine çalışma alanını daraltarak Feriköy Mezarlığı ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması yaptı. Yapılan arama çalışmalarının neticesinde kayıp kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış

1 GÜN ÖNCE ASKIDAN POĞAÇA ALMIŞ

Şirin Elmas Hanilçi'nin öldürülmeden 1 gün önce çekilen son görüntüleri kahretti. Bir fırına giden Şirin'in askıdan poğaça aldığı görüldü.

"CANIMI SIKTI, BOĞARAK ÖLDÜRDÜM"

Öte yandan Şirin'i öldürdüğü güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilenkağıt toplayıcısı Mustafa Örün'ün (49) ifadesi kan dondurdu. Örün'ün ifadesinde "Yanıma geldi. Para istedi. Vermeyeceğimi söyledim. Peşimi bırakmadı. Para istemeyi sürdürdü. Canımı sıktı. Ben de sinirlendim, mezarlığın orada boğarak öldürdüm. Sonra üzerini çalılarla örterek cesedi gizlemeye çalıştım" dediği öğrenildi.

Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış

Feriköy Mezarlığı, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Şişli, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Turkiye Antalya:
    Be vicdansız hiç mi insan sevgisi yoktu içinde Bu körpeye nasıl kıydın insan neyi varsa verir bu küçücük yavruya..ne demek canımı sıktı...allahtan ki ben yargıç falan degilim..bu yaratık en ağır şekilde cezalandırılmalı. 55 0 Yanıtla
  • Murat Zor:
    Düşün evine bir misafir geliyor, sen o evin sahibi olduğun halde senin evindeki kuralları hiçe sayıp eşyalatın yerini değiştirmek veya başka kurallar koymak istiyor üstelik senin o evin sahibi maliki olduğunu bile bile. İşte şuanda biz bu misafir durumundayız. Malik olan alemlerin sahibi Allah kurallar koymuş ama biz bu kuralları Allah ın varlığına inanmamıza rağmen görmezden geliyoruz. Yaşamımızı eğitim sistemimizi kendi uydurduğumuz kurallarla yürütüyoruz. Madde ve zerrenin sahibi, Bütün varlıkların sahibi emretmişken biz o kuralları görmezden gelip ahiret bilinci olmayan, iyi kötü ve vicdan gözetmeyen, empati kuramayan, cezadan korkmayan bireyler yetiştiriyoruz. Hurafelerden, Şucu bucu luktan uzak gerçek İslamı yaşamalı ve öğretmeliyizki toplum düzelsin. Yoksa ne yapsak boş. yayınlamasanızda en azından si okudunuz. teşekkürler. 16 3 Yanıtla
  • ZIPPO null:
    Şu masumları katledeni , devlet sadece katledilirse vicdanım rahatlar. Aksi halde alacağı tüm cezalar ödül olacaktır. İçimi sızlattı. Rabbimde senin içini sizlatsin 17 0 Yanıtla
  • Guner Çavuşoğlu:
    Ne istedin şu sebiden be ZALİMMM:(( İp iyidir; Tuğlayı Hizasında, İti Yuvasında Tutar.. Artık zamanı geldi geçiyor da, 15 1 Yanıtla
  • Abdullah Çelik:
    Oy Allah’ım sen hakkını bırakma yarabbim ya Resulullah 16 0 Yanıtla
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