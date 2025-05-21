Aksaray'da henüz ilkokul çağındaki bir çocuk, ailesinden gizlice aldığı otomobille trafiğe çıktı. Kısa sürede kontrolünü kaybeden küçük sürücü, park halindeki bir hafif ticari araca çarptı.
Kaza sonrası olay yerine gelen çocuğun babası, gördüğü manzara karşısında büyük bir şok yaşadı. Oğluna sert bir dille tepki gösteren babanın o anları, Kanal68 kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Neyse ki kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak hem ailenin aracı hem de çarpılan hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.
Olay sonrası sosyal medyada yapılan yorumlarda, çocukların aile gözetimi olmadan araç anahtarlarına ulaşabilmesinin ciddi bir güvenlik açığı olduğu vurgulandı. Uzmanlar, bu tür olayların önüne geçilmesi için ailelerin daha dikkatli ve bilinçli olması gerektiğini belirtiyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Küçük yaştaki bir çocuk, ailesinden habersiz aldığı otomobille kaza yaptı - Son Dakika
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