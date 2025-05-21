Küçük yaştaki bir çocuk, ailesinden habersiz aldığı otomobille kaza yaptı - Son Dakika
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Küçük yaştaki bir çocuk, ailesinden habersiz aldığı otomobille kaza yaptı

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Küçük yaştaki bir çocuk, ailesinden habersiz aldığı otomobille kaza yaptı

Aksaray'da ilkokul çağındaki bir çocuk, ailesinden gizlice aldığı otomobille sokağa çıktı ve park halindeki bir araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, baba oğluna sert tepki gösterdi. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

21.05.2025 10:53
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Aksaray'da henüz ilkokul çağındaki bir çocuk, ailesinden gizlice aldığı otomobille trafiğe çıktı. Kısa sürede kontrolünü kaybeden küçük sürücü, park halindeki bir hafif ticari araca çarptı.

BABASI BÜYÜK BİR ŞOK YAŞADI

Kaza sonrası olay yerine gelen çocuğun babası, gördüğü manzara karşısında büyük bir şok yaşadı. Oğluna sert bir dille tepki gösteren babanın o anları, Kanal68 kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Küçük yaştaki bir çocuk, ailesinden habersiz aldığı otomobille kaza yaptı

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Neyse ki kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak hem ailenin aracı hem de çarpılan hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.

Küçük yaştaki bir çocuk, ailesinden habersiz aldığı otomobille kaza yaptı

UZMANLAR UYARIYOR

Olay sonrası sosyal medyada yapılan yorumlarda, çocukların aile gözetimi olmadan araç anahtarlarına ulaşabilmesinin ciddi bir güvenlik açığı olduğu vurgulandı. Uzmanlar, bu tür olayların önüne geçilmesi için ailelerin daha dikkatli ve bilinçli olması gerektiğini belirtiyor.

Küçük yaştaki bir çocuk, ailesinden habersiz aldığı otomobille kaza yaptı

Aksaray, 3-sayfa, Güncel, Çocuk, Baba, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçük yaştaki bir çocuk, ailesinden habersiz aldığı otomobille kaza yaptı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Serkan Basar:
    Atalarımızın ne güzel sözleri var Armut dibine düşer,anasına bak kızını al,imam tosurursa cemaat mıçar,besle kargayı oysun gözünü,kızını dövmeyen dizini döver,babası ne ki danası ne olsun 7 6 Yanıtla
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