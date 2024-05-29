Küçükçekmece Basın Ekspres Yan Yolunda Zincirleme Kaza: 2 Ölü

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Küçükçekmece Basın Ekspres yan yolda iki otomobilin panelvan araçla kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, ağır yaralanan iki kişi, tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 09.00 sıralarında Basın Ekspres yan yol Halkalı mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Havalimanı istikametine giden M.A, idaresindeki 34 FEH 933 panelvan araç, iddiaya göre hatalı sollama yaparak karşı şeride geçmesiyle önce karşıdan gelen Ersin Çevik idaresindeki 34 DZ 1346 Opel marka otomobille ardından 34 GBH 1346 plakalı Peugeot markalı araçla kafa kafaya çarpışmıştı. Kazada sürücü ve yanındaki yolcularla birlikte 2'si ağır toplam 6 kişi yaralanmıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş ve yaralılar ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılmıştı. Kazada ağır yaralanan 34 DZ 1346 plakalı aracın sürücüsü Ersin Çevik kadın yolcusu Satiye Şatır, ağır yaralanmıştı. Hastanede tedavilerine devam edilen Çevik ve Şatır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede vefat eden sürücü Çevik ve yanındaki Şatır, Pazartesi günü Arnavutköy'de toprağa verildi. Hayati tehlikesi bulunmayan diğer yaralıların hastanede tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - İSTANBUL