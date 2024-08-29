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Küçükçekmece Belediye başkanı Kemal Çebi: "Hastaneye götürülen yaralılardan bir tanesinin vefat haberini aldık"

Küçükçekmece Belediye Başkanı metrobüs kazasın yaşandığı yere gelerek bilgi aldı

İSTANBUL - Küçükçekmece Sefaköy'de yol bakım çalışması nedeniyle iki metrobüs çarpıştı. Kazanın olduğu yere gelerek yetkililerden bilgi alan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi: "Hastaneye götürülen yaralılardan bir tanesinin vefat haberini aldık" dedi.

Küçükçekmece Sefaköy metrobüs yolu Avcılar istikametinde yol bakım çalışması nedeniyle İki metrobüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir metrobüs ağır hasar aldı. Yolcular büyük panik yaşadı. 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi' de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

"Hastaneye götürülen yaralılardan bir tanesinin vefat haberini aldık"

Bir kişinin hastanede hayatını kaybettiğini söyleyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Kaza da iki araç geçerken arka tarafın savrulmasından dolayı bir birine vuruyor. Savrulduysa hızın üzerine çıktığını tahmin ediyoruz kesin bir bilgi değil. İhmali kesin değil ama sanıyorum savrulma olduğu için biraz süratin üzerine çıkmış olabilir. Toplu taşıma özellikle belirli saatlerde sıkıntılı bir durum. İşe gidiş ve çıkışlarda daha çok yoğunluk oluşuyor. Otobüs sayısını arttırmakla çözüm olmuyor. İstanbul'daki tüm metrolar faaliyete geçtikten sonra toplu taşım sıkıntısı ortadan kalkacaktır diye hesaplamalar bunu gösteriyor. Metrobüsün yolcu sayısı açısından biraz sıkıntı oluşturduğunu söyleye biliriz. Şoförler eğitim alıyorlar almasına ama bu tür kazalarda oluyor. Maalesef hastaneye götürülen yaralılardan bir tanesinin vefat haberini aldık. Ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.