Küçükçekmece'de 19 aracın lastiklerini bıçak ile böyle patlattılar
Lastikleri patlatan 3 şüpheli yakalandı
İSTANBUL - Küçükçekmece'de 19 aracın lastiğini bıçak ile patlatan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan sorgulamasında, olayı alkolün etkisiyle gerçekleştirdiklerini söylediği öğrenildi.
Olay, dün gece saatlerinde Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelmiş kimliği belirlenemeyen şahıslar, 19 aracın lastiklerini bıçakla keserek patlatmıştı. İhbar üzerine polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde, çevredeki güvenlik kamera görüntüleri detaylıca incelendi. Kimlik bilgileri tespit edilen F.A., Ş.B. ve A.E. isimli şahısların yol boyunca araçlara zarar vererek ilerledikleri olayı gerçekleştirdikten sonra yaya olarak olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi.
Şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik yapılan çalışmalarda şahıslar aynı gün olayda kullandıkları suç unsuru bıçak ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların olayı alkolün etkisi ile gerçekleştirdikleri öğrenildi. Konu ile ilgili yakalanan şahıslar, "mala zarar verme" suçundan adliyeye sevk edildi.
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