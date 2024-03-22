Küçükçekmece'de 2 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dairede yaşayan iki kişi çıkan yangında yaralandı.
Yangın, saat 05.30 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Hasanpaşa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. yangında içeride mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kısa sürüde kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, yaralı olarak çıkarılan iki kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar olan ve dumandan etkilenen iki kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülerek kontrol altına alındı. 2 kişinin yaralandığı yangında dairede hasar meydana geldi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Küçükçekmece'de 2 Katlı Binada Yangın: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Bornova ilçesinde bir hastanenin otoparkında bulunan otomobilin bagajında kuyumcu Bekir Bozar'a ait ceset bulundu. Bozar, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı F.B. tarafından öldürüldükten sonra bagaja konulmuştu. Firari şüpheli F.B.'nin olaydan bir gün sonra çaldığı altınlarla borçlu olduğu kişilere ödeme yaptığı belirlendi.
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Şüpheliler, mahkemece tutuklandı.
Küçükçekmece'de 2 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Yangında dairede yaşayan 2 kişi yaralandı. Olay sonucunda dairede hasar meydana geldi.
Mersin merkezli 7 ilde sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi, 15 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, evde paketleme işi yaptırarak para kazanma vaadiyle kaparo ve güvence bedeli adı altında para toplayan şüpheliler tespit edildi. Yakalanan 15 şüpheli emniyete götürülerek ifadeleri alınacak.
Mersin merkezli 7 ilde sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evde paketleme işi yaptırarak para topladığı tespit edildi. Operasyon sonucunda çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.
Ankara'da yerel sanatçı Metin Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan yarım saat sonra belediye otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çelik'in ölümünden önce yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.
Ankara'da yürüdüğü caddenin karşısına geçmek isteyen yerel sanatçı Metin Çelik, belediye otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çelik'in ölmeden yarım saat önce yaptığı sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti.
Isparta'da evde dengesini kaybederek düşen Belkız G. isimli kadın, mahsur kaldığı evinde itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, evin camını açarak kadına ulaştı. Sağlık durumu iyi olan kadın, evde müdahale edildikten sonra kurtarıldı.
Isparta'da bir kadın evde dengesini kaybederek düştü ve mahsur kaldı. Kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan kadına evde müdahale edildi.
İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından rapor tutan vatandaşlar ve otomobillere arkadan gelen araçların çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada baba ve oğlu hayatını kaybederken 7 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından rapor tutan vatandaşlar ve otomobillere arkadan gelen araçların çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Baba ve oğul hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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