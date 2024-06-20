Küçükçekmece'de 2 katlı geri dönüşüm depo binası alev alev yandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de 2 katlı geri dönüşüm depo binası alev alev yandı

Küçükçekmece'de bulunan geri dönüşüm deposu olarak kullanılan 2 katlı bina çıkan yangın sonucu alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ölü veya yaralı olmadığı belirtildi. Olayın çıkış nedeni araştırılıyor.

20.06.2024 02:43
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Küçükçekmece'de 2 katlı geri dönüşüm depo binası alev alev yandı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de geri dönüşüm deposu olarak kullanılan 2 katlı bina alev alev yandı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangında ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Çamlıca Sokak'ta bulunan geri dönüşüm deposu olarak kullanılan 2 katlı binada çıktı. Alevler kısa sürede binayı sararken, yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Türk bayrağını itfaiye ekipleri yerinden çıkarıp aldı

Çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışmaları esnasında alevlerin sardığı binanın ikinci katında bulunan Türk bayrağı itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de 2 katlı geri dönüşüm depo binası alev alev yandı - Son Dakika

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