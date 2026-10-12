Küçükçekmece'de 3 mahallede yapılan denetimlerde aranan 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de 3 mahallede yapılan denetimlerde aranan 7 şüpheli gözaltına alındı

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Küçükçekmece'de 3 mahallede 56 ekip ve 112 personelle yapılan asayiş uygulamasında aranan 7 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Denetimlerde 1 ruhsatsız tabanca ile 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi, kask takmayan 2 sürücüye ve kimlik bildirmeyen 1 kişiye ceza kesildi.

Küçükçekmece'de, 3 farklı mahallede çok sayıda şubenin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında aranan 7 şüpheli yakalandı, kask takmayan 2 motosiklet ile kimlik bildirmeyen bir kişiye ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla bir asayiş uygulaması yaptı. Denetime Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme, Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüklerine bağlı ekipleri yer aldı. Mehmet Akif, Atatürk ve Kanarya Mahallelerinde önceden belirlenen noktalarda 56 ekip ve 112 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen geniş kapsamlı denetimler çerçevesinde bin 655 şahıs, 234 araç ve 123 motosikletin sorgulaması yapıldı. Genel Bilgi Taraması (GBT) denetimleri ve araç kontrollerinde adeta suçlulara göz açtırılmadı.

Uygulamada, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında uyuşturucu madde kullanmak suçu kapsamında 4 şahıs, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 1 şahıs ile adli makamlarca aranan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, kimlik bildirmeme nedeniyle Kabahatler Kanunu kapsamında 1 şahsa idari işlem uygulanırken, kask takmayan 2 motosiklet sürücüsüne de trafik cezası kesildi.

Kaynak: İHA
KüçükçekmeceMotosiklet3. SayfaGüvenlikAsayişGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de 3 mahallede yapılan denetimlerde aranan 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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