Küçükçekmece'de Araç Yangını

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Küçükçekmece E-5 kara yolunda trafikte seyreden otomobil alev alarak yandı. Kilitlenen trafik yangının söndürülmesiyle açıldı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında E-5 kara yolu Küçükçekmece Sefaköy yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E-5 kara yolu üzerinden Küçükçekmece yönüne seyir halinde olan otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü aracını durdurarak hızlıca uzaklaştı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede otomobili kaplarken, E-5 kara yolu Edirne yönü geçici süre trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından otomobildeki yangın söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından yol yeniden Edirne yönüne kontrollü olarak trafiğe açıldı. - İSTANBUL