3.Sayfa

Küçükçekmece'de beton mikserinin çarptığı kadın öldü

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına beton mikseri çarptı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın beton mikserinin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Beton mikserinin kadının üstünden geçtiği anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece Cennet Mahallesi Yavuz Selim Caddesinde meydana geldi. Edinile bilgiye göre, sürücü ismi öğrenilemeyen 34 GIG 368 plakalı beton mikseri, evine gittiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Aysel Peker'e çarptı. Beton mikserinin kör noktasında kaldığı ileri sürülen kadın kamyonun altında kaldı. Kazayı fark eden vatandaşların bağırmasıyla sürücü durdu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, beton mikserinin altında sürüklenen kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polisin incelemesinin ardından kadının cenazesi ambulansla adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan annesinin öldüğünü öğrenen kızı, sinir krizi geçirdi, vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi. Kamyon sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. Beton mikserinin kadının altında kaldığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.