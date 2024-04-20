Küçükçekmece'de bir binanın istinat duvarı çöktü - Son Dakika
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Küçükçekmece'de bir binanın istinat duvarı çöktü

Küçükçekmece'de bir binanın istinat duvarı, yağmur yağışının ardından bahçeye yıkıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

20.04.2024 22:57  Güncelleme: 23:03
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Küçükçekmece'de bir binanın istinat duvarı çöktü

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir binanın istinat duvarı, yağmur yağışının ardından bahçeye yıkıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 16: 00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Tomurcuk Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da etkili olan yağışın ardından toprakta kayma meydana geldi. Kayma sonucu bir binanın istinat duvarı bahçeye yıkıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından yaşanan olay belediye ekiplerine bildirildi. Binada herhangi bir risk olmadığı öğrenilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

"Bir kişi dışarıda olsa Allah korusun yani bir faciaya neden olabilirdi"

Apartman sakini Servet Balık, yaşanan olaya ilişkin "Burada oturuyoruz. Biz kalabalık bir aileyiz ve binamız da kalabalık. Çocuklar da hep bu alanda oynuyorlar. Bugün Allah'tan hava yağışlıydı. Çocuklar yoktu dışarıda. O alan zaten çocukların oyun alanıydı. Bir kişi dışarıda olsa Allah korusun yani bir faciaya neden olabilirdi. Şu an tek şey dışarıda çocukların olmaması. Biz yetkililerimizden yardımlarını talep ediyoruz. Biz içeride oturuyorduk bir ses duyduk dışarı çıktık ve çıktığımızda duvar yıkılmıştı" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de bir binanın istinat duvarı çöktü - Son Dakika

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