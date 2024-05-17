Küçükçekmece'de Böcek İlaçlaması Sonucu Zehirlenen Anne ve Çocuklar Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Böcek İlaçlaması Sonucu Zehirlenen Anne ve Çocuklar Hastaneye Kaldırıldı

Küçükçekmece'de bir kişi evini böceklere karşı ilaçladıktan sonra üst katta yaşayan anne ve iki çocuğu ilaç kokusundan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Zehirlenen 3 kişinin hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

17.05.2024 16:38
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Küçükçekmece'de bir kişi böceklere karşı evini ilaçladı. Üst katta yaşayan anne ve iki çocuğu, ilaç kokusunun yayılması sonucu zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binanın 2'nci katında oturan kadın, eşi işe gittikten sonra evini böceklere karşı ilaçladı. Bir süre sonra ilacın kokusu tüm binaya yayıldı. Üst katta oturan anne ve iki çocuğu ilacın kokusu nedeniyle fenalaştı. İhbar üzerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ve AFAD ekipleri inceleme yaparken sağlık ekipleri ise, ilk müdahalenin ardından anne ve iki çocuğunu hastaneye kaldırdı. Zehirlenen 3 kişinin tedavisine Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam edilirken hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Böcek İlaçlaması Sonucu Zehirlenen Anne ve Çocuklar Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Böcek İlaçlaması Sonucu Zehirlenen Anne ve Çocuklar Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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