Küçükçekmece'de Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu

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Küçükçekmece'de korkutan çatı yangını

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de, iftar vakti 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

saat 19.00 da Kartaltepe Mahallesi Şadırvan Sokak'taki 4 katli binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatı katını tamamen sararken, iftar vaktinde çıkan yangın sırasında mahallede paniğe neden oldu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, olayda ölen yada yaralanan olmadı.