Küçükçekmece'de Çocuk Katliamı Davası - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Çocuk Katliamı Davası

08.07.2026 18:51
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16 yaşındaki Yusuf Buğra Demirci'nin öldürülmesi davasında 3 sanık 18-24 yıl hapis cezası isteniyor.

Küçükçekmece'de çıkan kavgada 16 yaşındaki Yusuf Buğra Demirci'nin döner bıçağıyla öldürülmesine ilişkin davada, 18 yaşından küçük 3 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. İlk duruşmada esasa ilişkin mütalaasın açıklayan cumhuriyet savcısı, 3 sanığın, ayrı ayrı 18'er yıldan, 24'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.

Küçükçekmece Yeni Mahalle Sarıkaya Sokak'ta, 7 Temmuz 2025 tarihinde aralarında husumet bulunan çocuklar arasında çıkan kavgada 16 yaşındaki Yusuf Buğra Demirci'nin döner bıçağı ile öldürülmesine ilişkin 3 suça sürüklenen çocuğun yargılanmasına başlandı. Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar A.P.B., U.G. ile müşteki anne ve baba Tahsin Demirci, Nazan Demirci ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca, sanık çocuk Y.T., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

24 yıla kadar hapis cezası talebi

İlk duruşmada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcılık, sanık A.P.B., U.G. ve Y.T.'nin 'çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı 18'er yıldan, 24'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını ve tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Taraflara süre verildi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, mütalaaya karşı tarafların savunma ve beyanda bulunmaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, kesici ve delici aletle yaralanma ihbarı üzerine olay yerine ekiplerin gittiğini, Yusuf Buğra Demirci'nin vücudunda çok sayıda kesici delici alet yaralanması bulunduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı. İddianamede, Demirci'nin vücudunda 11 kesici delici alet yarası ve 9 kesik yara tespit edildiği vurgulandı. Otopsi raporuna da yer verilen iddianamede, bazı yaralanmaların öldürücü nitelikte olduğu, ölümün kesici delici alet yaralanmasına bağlı iç organ ve büyük damar yaralanması sonucu gelişen iç kanama ve komplikasyonlar nedeniyle meydana geldiği anlatıldı. İddianamede, Yusuf Demirci'nin olay günü suça sürüklenen çocuklarla karşılaştığı, karşılaşmadan yaklaşık 5 saniye sonra kesici delici aletlerle saldırıya uğradığı, yerdeyken defalarca bıçaklandığı ve şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları belirtildi.

İddianamede, SSÇ A.P.B., U.G. ve Y.T. hakkında 'tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Politika, 3. Sayfa, Cinayet, Çocuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de Çocuk Katliamı Davası - Son Dakika

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