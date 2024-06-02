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Küçükçekmece'de çöken binanın yanında bulunan 3 katlı bina yıkılıyor

İSTANBUL - Küçükçekmece'de çöken binanın yanında bulunan ve daha önceden boşaltılan 3 katlı binada kontrollü yıkım çalışması yapılıyor.

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde 3 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çökmüş, olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralanmıştı. Şimdi çöken binanın bitişiğinde bulunan ve daha önceden boşaltılan 3 katlı bina ekipler tarafından tedbir amaçlı yıkılıyor. Polis ekipleri bina çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı bina kontrollü bir şekilde yıkılıyor.