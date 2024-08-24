Küçükçekmece'de Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Kurtarıldı

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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan Menekşe Sahili'nde denize giren 13 yaşındaki çocuk, boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından kurtarılan çocuğun tedavisi sürerken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece Menekşe Sahili'nde yaşandı. Mustafa H. (13) isimli çocuk denizde yüzdüğü esnada boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden cankurtaranlar tarafından kurtarılan Mustafa H. olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Boğulma tehlikesi geçiren çocuğun tedavisine devam edildiği öğrenilirken yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL