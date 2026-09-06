Küçükçekmece'de düğün salonunda kavga sokağa taştı, polis tarafları ayırdı
Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda bilinmeyen nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, sokağa taşan kavgada birbirine giren tarafları ayırdı; kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Küçükçekmece'de düğün salonunda çıkan kavga sokağa taştı. Birbirine giren tarafları polis ekipleri ayırdı.
Küçükçekmece Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi bulunan bir düğün salonunda bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sokağa taşan kavgada birbirine giren tarafları polis ekipleri ayırdı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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