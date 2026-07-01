Küçükçemece'de elektrik trafosu bomba gibi patladı. Trafonun yanma anı cep telefonu ile görüntülendi.
Küçükçekmece Halkalı Dereboyu Caddesi'nde dün gece saatlerinde elektrik trafoda patlama meydana geldi. Trafodan çıkan alevler çevrede büyük panik oluşturdu. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Patlamalar ve yaşananlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3. Sayfa › Küçükçekmece'de Elektrik Trafosu Patladı - Son Dakika
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