Küçükçekmece'de fren yapan hafriyat kamyonunda çamur faciası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Küçükçekmece'de fren yapan hafriyat kamyonunda çamur faciası

Küçükçekmece'de fren yapan hafriyat kamyonunda yüklü çamur, önünde ki aracın üzerine döküldü. İlginç kaza sonrası ortalık çamurla kaplandı. Olayda şans eseri araçta bulunan sürücü yara almazken yol çamurla kaplandı. Hafriyat kamyonunun bağlı bulunduğu inşaat şirketi tarafından yol temizlendi.

09.05.2024 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de fren yapan hafriyat kamyonunda yüklü çamur, önünde ki aracın üzerine döküldü. İlginç kaza sonrası ortalık çamurla kaplandı.

Olay Küçükçekmece Halkalı Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir şantiye alanından aldığı çamuru döküm sahasına götüren hafriyat kamyonu, önünde aniden yavaşlayan ve dönüş yapmak isteyen araca çarpmamak için fren yaptı. Bunun üzerine kamyonda bulunan çamur önünde bulunan aracın üzerine ve yola döküldü. Olayda şans eseri araçta bulunan sürücü yara almazken yol çamurla kaplandı. Yaşanan kaza sonrası yolun bir kısmı trafiğe kapanırken bulvar üzerinde bulunan sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yol hafriyat kamyonunun bağlı bulunduğu inşaat şirketi tarafından temizlenerek trafiğe açıldı.

Hafriyatlar üstü kapanmadan taşınıyor

Hafriyat kamyonunun üstünü kapatmadan inşaat sahasından aldığı çamuru taşıdığı öğrenildi. Normal şartlarda hafriyat kamyonunu kasasının üstünün uygun malzemeyle kapatılması gerekirken, şoförlerin ihmali nedeniyle son dönemde benzer kazaların sıkça yaşanması tepki çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de fren yapan hafriyat kamyonunda çamur faciası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:54 Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı
08:56 Emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak zamda İşte masadaki rakam Emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak zamda! İşte masadaki rakam
08:46 İbrahim öğretmeni okulda vurarak öldürmüştü Cinayet anının görüntüsü ortaya çıktı İbrahim öğretmeni okulda vurarak öldürmüştü! Cinayet anının görüntüsü ortaya çıktı
08:15 CHP lideri Özel’den akraba atamalarına müdahale Taviz yok, geri almayanın gözünün yaşına bakmam CHP lideri Özel'den akraba atamalarına müdahale! Taviz yok, geri almayanın gözünün yaşına bakmam
00:18 Sevan Nişanyan’dan skandal paylaşım Öğretmenini öldüren öğrenciyi savunup Atatürk’e hakaret etti Sevan Nişanyan'dan skandal paylaşım! Öğretmenini öldüren öğrenciyi savunup Atatürk'e hakaret etti
10:21 Survivor All Star’da nefes kesen düello Adaya veda eden isim belli oldu Survivor All Star'da nefes kesen düello! Adaya veda eden isim belli oldu
10:14 Bunu da gördük Bütün takım hakeme saldırdı, araya ordu girdi Bunu da gördük! Bütün takım hakeme saldırdı, araya ordu girdi
10:03 İsrail’in zorbalığını böyle kaydetti Gazze’de yaşayan bir TikTok kullanıcısı evinin saldırılardan önceki ve sonraki halini paylaştı İsrail'in zorbalığını böyle kaydetti! Gazze'de yaşayan bir TikTok kullanıcısı evinin saldırılardan önceki ve sonraki halini paylaştı
09:28 Şampiyonlar Ligi’ni ilk kez bir Türk futbolcu kazanacak Şampiyonlar Ligi'ni ilk kez bir Türk futbolcu kazanacak
09:15 Herkes merak ediyordu Dzeko’nun antrenmana neden katılmadığı ortaya çıktı Herkes merak ediyordu! Dzeko'nun antrenmana neden katılmadığı ortaya çıktı
08:06 Operasyonlar sürüyor “Ayazlar“ suç örgütü çökertildi Operasyonlar sürüyor! "Ayazlar" suç örgütü çökertildi
05:11 Hatalı sollama sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü: Kaza anı kamerada Hatalı sollama sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü: Kaza anı kamerada
00:35 Merkez Bankası menkul kıymet tesisi düzenlemesini yürürlükten kaldırdı Merkez Bankası menkul kıymet tesisi düzenlemesini yürürlükten kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 10:39:15. #1.13#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de fren yapan hafriyat kamyonunda çamur faciası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement