Küçükçekmece\'de Freni Boşalan Taksi Kaza Yaptı

Küçükçekmece'de yokuş aşağı inerken freni boşalan ticari taksi bir binanın korkuluklarına çarparak durabildi. Herhangi bir yaralanma olayının görülmediği kazada araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 15.00'te meydanda geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakızağacı Sokakta Serdar Polat yönetiminde olan 34 TAL 40 plakalı ticari taksinin freni boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç yokuş aşağı gitmeye başladı. Araç, Aşık Veysel Caddesi'ne indikten sonra yol kenarında bulunan bir binanın korkuluklarına çarparak durabildi. Kazada herhangi bir yaralanma olayı olmazken ticari takside maddi hasar meydana geldi. Şans eseri cadde üzerinde kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi.

Kazayla ilgili konuşan sürücü Serdar Polat, "Yokuşta servis aracının hareket etmesini bekliyordum. Servis aracı hareket edince bende hareket ettim. O sırada frenin tutmadığını fark ettim. Sonra yolun karşısına geçti. Az kalsın apartman boşluğuna düşecektim. Kimse yaralanmadı. Araçta ufak tefek şeyler var ama canımız sağ olsun" dedi. - İSTANBUL