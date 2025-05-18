Küçükçekmece'de Havai Fişek Yangını

Küçükçekmece'de havai fişekli kutlamada yangın çıktı, araç küle döndü

İSTANBUL - Küçükçekmece'de Galatasaraylı taraftarların havai fişekle yaptığı şampiyonluk kutlaması sırasında yangın çıktı. Alevler içinde kalan araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine 2 hafta kala üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu ilan etti. Küçükçekmece Sefaköy'de şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, havai fişek attı. Patlatılan havai fişeklerden bazıları o sırada yoldan geçen otomobillerden birine isabet etti. Araç alevler içinde kalırken, orada bulunanlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Araç ise kullanılamaz hale geldi.