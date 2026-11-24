Küçükçekmece'de bir binanın çatısında çıkan yangın, yan çatıya sirayet etti. Çatılar alevler içinde kalırken itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binanın çatısında çıktı. Yangın kısa sürede yan çatıya sirayet etti. İki çatı da kısa süre içinde alevlere teslim olurken, olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.