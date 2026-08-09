Küçükçekmece\'de İnşaattan Düşen Kadın Ağır Yaralandı

Küçükçekmece'de inşaat halinde olan bir binanın boşluğuna düşen kadın ağır yaralandı.

Olay, Kanarya Mahallesi Zümrütü Anka Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, S.Ö isimli kadın, inşaat halindeki apartmanın kenarında beklediği esnada dengesini kaybetmesi sonucu bina boşluğuna düştü. Başını çarparak kanlar içerisinde kalan kadın ağır yaralandı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesi sonrası kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgeye şerit çekerken, ağır yaralanan kadının ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay anını anlatan mahalle sakini Kasım Ay, "Sesler geldiği zaman biz pencereye baktık. Baktık ki kadın burada yere uzanarak kan içerisinde durmuş. Bizim komşuların da hepsi çevredeki insanlara baktılar, çıkardılar. Ambulans geldi, polis ekipleri de geldi" dedi.