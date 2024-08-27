Küçükçekmece'de İntihara Kalkışan Kişi Son Anda Kurtarıldı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de İntihara Kalkışan Kişi Son Anda Kurtarıldı

Küçükçekmece'de bir kişi iki katlı binanın 2'nci katından atlayarak intihara kalkıştı. Şahıs, vatandaşların koyduğu yastık ve minderlerin üzerine düştü. Olay anı kameraya yansıdı.

27.08.2024 01:25
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Küçükçekmece'de bir kişi iki katlı binanın 2'nci katından atlayarak intihara kalkıştı. 2'nci kattan atlayan şahıs vatandaşların son anda beton zemine koyduğu yastık ve minderlerin üzerine düştü. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, saat 22.30 sıralarında İkitelli Mehmet Akif Mahallesi Bayrak Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ailevi sorunları olan bir adam, oturduğu dairenin camına çıkarak atlayacağını söyleyip bağırmaya başladı. Şahsı vazgeçiremeyen mahalle sakinleri, durumu polise bildirdikten sonra binanın yakınındaki mescitten getirdikleri yastık ve minderleri kaldırıma koyarak önlem aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin uyarılarını dinlemeyen şahıs, kendisini 2'nci kattan aşağı bıraktı. Yaralanan adama ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören Yusuf Akıncı, "Sokaktan geçiyorduk arkadaşlarla, bir baktık bir kişi pencereden çıkmış, sokakta vatandaşlar da bağırıyordu. İlk başta polisi aradık. Buradaki mescitten minderler çıkarttık, önlemimizi aldık. Kafası dairenin içindeyken telefonla konuşuyordu. Bağırdık, elimizden geleni yaptık. Polis ve itfaiyenin geldiğini görünce ayağa kalktı. Dua okudu 10 dakika boyunca. Atladıktan sonra bir şey olmadı, ayağını vurdu sadece. Minderler sayesinde zarar görmedi. Bundan birkaç gün önce de ailesiyle tartışıyordu diye biliyoruz" dedi.

Başka bir mahalle sakini olan Seyid Ahmet Tekin ise, "Yukarıdan bir abi bağırdı, 'adam atlıyor' diye. Adama 'atlama' dedik. Bizi dinlemedi, telefonla ilgileniyordu o sırada. Polis ekipleri gelince cama tırmandı, dua etti. Biz de o arada yastık yorgan çıkardık, atlarsa diye. Sonra zaten birden kendini bıraktı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de İntihara Kalkışan Kişi Son Anda Kurtarıldı - Son Dakika

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