Küçükçekmece'de kadın, kredi kartı şifresini vermeyen eşini darp etti - Son Dakika
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Küçükçekmece'de kadın, kredi kartı şifresini vermeyen eşini darp etti

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İstanbul Küçükçekmece'de, boşanma aşamasında olan bir adam, ortak kullandıkları kredi kartının şifresini vermeyen eşi tarafından darp edildi. Olay, cep telefonu kamerasına yansırken adam şikayetçi oldu. Soruşturma devam ediyor.

05.07.2024 13:13
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Küçükçekmece'de bir kadın, kredi kartı şifresini vermeyen eşini darp etti: O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de, eşiyle boşanma aşamasında olan adam iddiaya göre, ortak kullandığı hesabın kredi kartı şifresini vermediği için eşi tarafından darp edildi. Darp anları cep telefonu kamerasına yansırken adam, kadından şikayetçi oldu.

Olay, 22 Haziran 2024 tarihinde İstanbul Küçükçekmece Halkalı'da yaşandı. İddiaya göre, Küçükçekmece Halkalı'da eşi Ö.U.T., ile birlikte yaşayan Ceyhun Osman T., karşı tarafın isteği üzerine boşanma kararı aldı. Kararın sonrası Ö.U.T., eşinden ortak kullandıkları kredi kartının şifresini istedi. Topuz'un şifreyi vermemesi üzerine ikili arasında sözlü tartışma yaşandı. Bir gün sonra çift Halkalı Çamlık Parkı'nda buluştu. Kadın boşanmak istediği eşinden kredi kartı şifresini tekrar istedi. Şifreyi vermeyen Ceyhun Osman T., eşi Ö.U.T. tarafından darp edildi. Darp anlarını ise cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Hastaneden darp raporu alıp karakola giderek eşinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de kadın, kredi kartı şifresini vermeyen eşini darp etti - Son Dakika

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