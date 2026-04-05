Küçükçekmece\'de Kaza: Araç Takla Attı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce park halindeki bir araca çarptı, ardından ise takla attı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 11.30 sıralarında Küçükçekmece ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde yaşandı. 34 HRM 566 plakalı araç sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. O sırada sürücü, park halinde bulunan bir araca çarparken, ardından takla attı. İki araçta da maddi hasar yaşanırken, sürücünün yaralanmadan kurtulduğu öğrenildi.

Yaşanan o kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL