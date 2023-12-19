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Küçükçekmece'de kız meselesi kavgasının yeni görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de kız meselesi kavgasının yeni görüntüsü ortaya çıktı

Küçükçekmece'de yaşanan kız meselesi kavgasında 2 kişi vurularak yaralandı. Yeni görüntülerde kavga anı ve şüphelinin ateş ederek kaçtığı görülüyor.

Küçükçekmece\'de kız meselesi kavgasının yeni görüntüsü ortaya çıktı
19.12.2023 - 16:06,
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Küçükçekmece'de 2 kişinin vurularak yarandığı kız meselesi kavgasının yeni görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, kavga anı ve şüphelinin ateş ederek kaçtığı görülüyor.

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde Pazar günü saat 15.30'da 7 kişilik grup içinde bulunan B.G., ile Utku A.,(18) 'kız meselesi' yüzünden tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın büyümesiyle Utku A., arkadaşı olan B.G.'ye tokat atmıştı. Bunun üzerine B.G., yanındaki silahla Utku A. ve Ali N.'yi kovalayarak ateş etmeye başladı ve olayda Ali N. ve Utku A., yaralanmıştı. Çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen B.G polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edilmişti. Olay anın yeni görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, tokat atması ve kava anı görülüyor. Görüntünün devamında Bir süre sonra şüpheli şahıs ateş açarak kaçıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de kız meselesi kavgasının yeni görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika


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