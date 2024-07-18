Küçükçekmece'de kız meselesi yüzünden çıkan çatışmada 8 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Küçükçekmece'de kız meselesi yüzünden çıkan çatışmada 8 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan çatışmada 10 kişi yaralanmış, 21 kişi gözaltına alınmıştır. Çatışmaya neden olan kız meselesi yüzünden 8 kişi adliyeye sevk edilmiştir.

18.07.2024 13:44
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde akraba iki aile arasında kız meselesi yüzünden çıkan çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 21 kişiden 8'i adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kule Caddesi'nde 16 Temmuz tarihinde akraba olan ve aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup, bir taraf kahvede oturduğu sırada karşı grubun araçlarla gelmesi ile tartışmaya başlamıştı. Taraflar önce sopa ve tekmelerle birbirini darp etmiş, ardından aralarında silahlı çatışma çıkmıştı. Yaşanan kavga ve çatışmada her iki gruptan da 1'i ağır 10 kişi yaralanmıştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgili toplam 21 kişiyi gözaltına aldı. 3 adet tabanca ele geçirilirken, toplam 3 şahsın tabancayla, 17 şahsın kesici, delici, sopa ve çeşitli cisimlerle yaralandığı belirlendi. 3 şahsın tedavileri sürerken, 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de kız meselesi yüzünden çıkan çatışmada 8 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de kız meselesi yüzünden çıkan çatışmada 8 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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