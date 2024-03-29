Küçükçekmece'de komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde komşular arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Arbede sırasında 1 kişi silahla vurularak yaralandı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

29.03.2024 22:16
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Küçükçekmece'de komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi Terkos Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre komşular arasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Arbede esnasında 1 kişi silahla vurularak yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olay ile ilgili çalışma başlattı. Kavga sonrasında bazı şahısların da kaçtığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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