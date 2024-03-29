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Küçükçekmece'de komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi Terkos Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre komşular arasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Arbede esnasında 1 kişi silahla vurularak yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olay ile ilgili çalışma başlattı. Kavga sonrasında bazı şahısların da kaçtığı öğrenildi. - İSTANBUL