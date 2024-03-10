Küçükçekmece'de Kuyumcu Soygunu: Şüphelilerin Keşif Anları Görüntülendi

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Küçükçekmece'de girdikleri kuyumcudan 250 bin lira değerinde altın alarak kaçan yüzleri cerrahi maskeli ve silahlı 2 şüphelinin soygundan önce kuyumcunun çevresinde keşif yaptıkları anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde meydana gelmişti. Silahlı 3 kişi, cadde üzerindeki kuyumcuya girmiş, 250 bin lira değerindeki altınları alarak kaçmıştı. Soygun anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Soygundan önce keşif yaptılar

250 bin lira değerinde altını alarak kayıplara karışan yüzleri cerrahi maskeli ve silahlı 2 şüphelinin saat 11.00 sıralarında kuyumcunun çevresinde keşif yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yeni ortaya çıkan görüntülerde, şüphelilerin soygundan önce eldivenli ve cerrahi maskeli bir şekilde yan yana kuyumcunun etrafında gezdikleri görüldü. - İSTANBUL