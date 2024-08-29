Küçükçekmece'de Metrobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Gencin Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Metrobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Gencin Cenazesi Defnedildi

Küçükçekmece\'de Metrobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Gencin Cenazesi Defnedildi

Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ferhat Uçar'ın cenazesi Esenyurt Uhut Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Yakınları cenaze aracına yüklenirken sinir krizi geçirdi.

29.08.2024 18:31  Güncelleme: 18:39
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Küçükçekmece'de iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ferhat Uçar, Esenyurt Uhut Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Uçar'ın naaşı cenaze aracına yüklenirken yakınları sinir krizi geçirdi.

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde meydana gelen 2 metrobüsün karıştığı kazada 50 kişi yaralanırken 1 kişi ise hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ferhat Uçar, Esenyurt Uhut Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Uçar'ın yakınları ile Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ve Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu katıldı. 22 yaşında hayatını kaybeden Uçar, cenaze namazının ardından Esenyurt Yeni Mezarlığı'na defnedildi. Öte yandan Ferhat Uçar'ın naaşı cenaze aracına yüklenirken yakınları sinir krizi geçirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Metrobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Gencin Cenazesi Defnedildi - Son Dakika

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