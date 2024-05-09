Küçükçekmece'de Motosiklet Hırsızlığı Kamerada - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Motosiklet Hırsızlığı Kamerada

Küçükçekmece\'de Motosiklet Hırsızlığı Kamerada

Küçükçekmece'de park halindeki motosikleti çalan kasklı ve kimliği belirsiz iki kişi, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Motosiklet sahibi şikayetçi oldu ve polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

09.05.2024 14:18
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Küçükçekmece'de, kasklı ve kimliği belirsiz iki kişi, park halindeki motosikleti saniyeler çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Olay, 29 Nisan Pazartesi günü saat 02.30 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gelen kasklı ve kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi, 34 GLC 590 plakalı park halindeki motosikleti gözüne kestirdi. Şahıslardan biri kilidi ve kontağı kırarken, diğeri ise saniyeler içinde motosikleti çalıştırarak kayıplara karıştı. Diğer şüpheli ise, geldiği motosikletle olay yerinden kaçtı.

Memleketi Şanlıurfa'dan dönen Mehmet Sait Çetin, sabah geldiğinde motosikletinin yerinde olmadığını fark etti. İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen Çetin, motosikletinin çalındığını fark etti. Motosiklet sahibi Mehmet Sait Çetin, güvenlik kameralarıyla birlikte polise giderek şikayetçi oldu.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Motosikletinin çalınmasıyla ilgili konuşan Mehmet Sait Çetin, "29 Nisan'da gece saatlerinde iki kişi kafalarında kaskla geliyorlar. Motorumun kontağını kırıp, çalıştırıp gidiyorlar. Ben köyden geldim, sabah motorum yerinde yoktu, kamera kayıtlarına baktım ve o an motorumun çalındığını fark ettim. Borcunu yeni bitirmiştim, şu an yaklaşık 150 bin TL değerinde. Polise ve savcılığa şikayette bulundum. İnşallah bulunur, yetkililerden bulunmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Motosiklet Hırsızlığı Kamerada - Son Dakika

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