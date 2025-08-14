Küçükçekmece'de Motosiklet Kazası: Aile Cinayet İddiasında Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Küçükçekmece'de Motosiklet Kazası: Aile Cinayet İddiasında Bulundu

Küçükçekmece\'de Motosiklet Kazası: Aile Cinayet İddiasında Bulundu
14.08.2025 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

22 yaşındaki Furkan Demir, sıkıştırdığı araç nedeniyle bariyerlere çarparak hayatını kaybetti.

Küçükçekmece'de 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü Furkan Demir iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Demir'in kask kamerası, kaza anını saniye saniye kaydetti.

Küçükçekmece'de önceki akşam meydana gelen kazada genç motosiklet sürücüsü Furkan Demir bir aracın kendisini sıkıştırmasının ardından gidon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Olaydan hemen önce motosikletli bir kadını taciz ettiği öne sürülen bir otomobilin, daha sonra Furkan Demir'i sıkıştırarak ölümüne neden olduğu iddia edildi. Ailesi, bu olayın kaza değil cinayet olduğunu öne sürerek olaya karışan sürücünün bir an önce yakalanmasını istiyor.

Kaza anı kask kamerasında

Kaza anı, Furkan Demir'in kaskında bulunan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Furkan'ın kendi şeridinde normal bir şekilde ilerlediği sırada, bir aracın önce yavaşladığı, ardından da Demir'in motosikletini sıkıştırarak bariyerlere çarpmasına neden olduğu görülüyor.

Furkan'ın babası İbrahim Demir, kazanın ardından olay yerine gittiğini ve kamera görüntülerini izledikten sonra olayın bir kaza olmadığına inandığını belirtti. Babası, aracın önce oğlunu sıkıştırdığını, ardından olay yerinden uzaklaşıp tekrar geri gelerek çarptığını söyleyerek durumu "cinayet" olarak nitelendirdi. İbrahim Demir, "Kaza olduktan sonra arkadaşlarından biri beni aradı, 'oğlunuz kaza geçirdi' dedi. Hemen olay yerine gittim. Sıkıştırma var. Cinayet olarak görüyorum ben kazayı" şeklinde konuştu.

Furkan'ın amcası Nesim Demir de bu iddiaları destekleyerek olayın titizlikle araştırılmasını istedi. Amca Nesim Demir, "Furkan Demir'in arkadaşları verdiği ifadeye göre bunun bir cinayet olduğunu düşünüyoruz. İzlediğimiz videoda da aracın aniden Furkan'ı sıkıştırıp bariyerlere çarpmasına ve ondan sonra da kazadan hemen 2-3 saniye sonra bir U dönüşü yaparak gelip kaskına çarpıyor" dedi. Aile, başka kimsenin canının yanmaması için zanlıların bir an önce bulunmasını talep ediyor.

Olayın göz tanığı ifadeleri

Kaza sırasında Furkan Demir'in arkasında olan Emirhan Özdemir, olaydan önce aynı aracın bir başka kadın motosiklet sürücüsünü taciz ettiğini iddia etti. Özdemir "Araba vardı. Bayağıdır bizi takip etti, taciz etti. Bir arkadaşım var, kız, onu taciz ediyorlar. Motorla o arabadan video falan çekmişler kızı. Sonra el hareketi yapmışlar" dedi.

Polis ekipleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kayıtlarını ve kask kamerası görüntülerini inceleyerek kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Furkan Demir, Küçükçekmece, Motosiklet, Politika, Otomobil, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Cinayet, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Motosiklet Kazası: Aile Cinayet İddiasında Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
“Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin“ diyen vatandaşın isyanı olay oldu "Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin" diyen vatandaşın isyanı olay oldu
Eşinin cansız bedeniyle 1 hafta boyunca yaşadı Eşinin cansız bedeniyle 1 hafta boyunca yaşadı
Erdoğan’ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde play-off turuna yükseldi Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi
AK Parti’ye geçeceği konuşulan belediye başkanından “Cumhurbaşkanı Erdoğan“ paylaşımı AK Parti'ye geçeceği konuşulan belediye başkanından "Cumhurbaşkanı Erdoğan" paylaşımı
CHP lideri Özel’den Özlem Çerçioğlu’na zehir zemberek sözler CHP lideri Özel'den Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözler
Alacak verecek kavgası kanlı bitti 6 yaralı Alacak verecek kavgası kanlı bitti! 6 yaralı
TÜİK, ’en mutsuz iller’ iddialarını yalanladı TÜİK, 'en mutsuz iller' iddialarını yalanladı

16:25
Şenlikte büyük kriz: Cemil Tugay “Alkışlayın“ dedi, kaymakam istifini bozmadı
Şenlikte büyük kriz: Cemil Tugay "Alkışlayın" dedi, kaymakam istifini bozmadı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı İşte AK Parti’ye katılan 9 belediye başkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı
15:35
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı İşte Erdoğan’dan ilk isteği
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
14:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özlem Çerçioğlu’na yönelik eleştirilere sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere sert tepki
12:11
’’Hediyem olacak, saat 12’yi bekleyin’’ diyen Özgür Özel’den bomba iddia
''Hediyem olacak, saat 12'yi bekleyin'' diyen Özgür Özel'den bomba iddia
01:30
Emlakçıyı arayıp “Arkadaşımı öldürdüm“ diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı
Emlakçıyı arayıp "Arkadaşımı öldürdüm" diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı
00:50
Samsun’da trafik kazası 8 kişi yaralandı
Samsun'da trafik kazası! 8 kişi yaralandı
00:44
Paris Saint-Germain, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa’yı kazandı
Paris Saint-Germain, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa'yı kazandı
00:18
Süper Kupa’nın sahibi Paris Saint Germain
Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint Germain
00:01
İbrahim Tatlıses’ten 2. Megri Megri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri de var
İbrahim Tatlıses'ten 2. Megri Megri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de var
23:08
Çanakkale’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti
Çanakkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti
23:01
Özel’in sözleri sonrası gündem oldu Çerçioğlu hakkında çok sayıda suç dosyası iddiası
Özel'in sözleri sonrası gündem oldu! Çerçioğlu hakkında çok sayıda suç dosyası iddiası
22:58
Özgür Özel’in Erdoğan’a hakaretine AK Partili Baykoç’tan sert tepki: Son çırpınış
Özgür Özel'in Erdoğan'a hakaretine AK Partili Baykoç'tan sert tepki: Son çırpınış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 17:21:27. #7.13#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Motosiklet Kazası: Aile Cinayet İddiasında Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.