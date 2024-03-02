Küçükçekmece'de park halindeki 17 tane aracın lastiği kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Küçükçekmece'de park halindeki 17 tane aracın lastiği kesildi

Küçükçekmece\'de park halindeki 17 tane aracın lastiği kesildi

Küçükçekmece'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce park halindeki 17 tane aracın lastiği kesildi. Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar karşılaştıkları manzarayla şoke olurken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. Olay, gece saatlerinde Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah işe gitmek için araçlarının yanına gelen vatandaşlar araç lastiklerinin kesildiğini fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine sokağa polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı incelemede sokakta park halindeki 17 aracın lastiğinin kesildiğini belirledi. Vatandaşlardan kimisi aracını tamirciye götürürken kimisi de sokakta bekletmeye devam etti. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayı anlatan sokak sakini Seyfi Şenel, 'Tepeüstü'nden buraya kadar komple araçların lastiklerini kesmişler. Adet belli değil gece olmuş. Ben aracımı başka sokağa park etmiştim' dedi. Komşularının haber vermesiyle durumu fark ettiğini söyleyen araç sahibi Onur Çetinay, 'Bizi de komşumuz arayıp bilgilendirdi. Dün akşam ile bu sabah arasında birisi 17 tane aracın lastiğine bıçak atarak patlatmış. Polisleri çağırdık şimdi gelecekler. Şu hizadan başlıyor, ta arkaya kadar 17 tane aracın lastiği patlatılmış durumda. Lastiklerde bıçak izleri var' diye konuştu.

02.03.2024 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de park halindeki 17 tane aracın lastiği kesildi

İSTANBUL - Küçükçekmece'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce park halindeki 17 tane aracın lastiği kesildi. Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar karşılaştıkları manzarayla şoke olurken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah işe gitmek için araçlarının yanına gelen vatandaşlar araç lastiklerinin kesildiğini fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine sokağa polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı incelemede sokakta park halindeki 17 aracın lastiğinin kesildiğini belirledi. Vatandaşlardan kimisi aracını tamirciye götürürken kimisi de sokakta bekletmeye devam etti. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayı anlatan sokak sakini Seyfi Şenel, "Tepeüstü'nden buraya kadar komple araçların lastiklerini kesmişler. Adet belli değil gece olmuş. Ben aracımı başka sokağa park etmiştim" dedi.

Komşularının haber vermesiyle durumu fark ettiğini söyleyen araç sahibi Onur Çetinay, "Bizi de komşumuz arayıp bilgilendirdi. Dün akşam ile bu sabah arasında birisi 17 tane aracın lastiğine bıçak atarak patlatmış. Polisleri çağırdık şimdi gelecekler. Şu hizadan başlıyor, ta arkaya kadar 17 tane aracın lastiği patlatılmış durumda. Lastiklerde bıçak izleri var" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Olay, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de park halindeki 17 tane aracın lastiği kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Muğla'da Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıslar Yakalandı
    20:32 Muğla'da Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıslar Yakalandı

    Muğla İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde bulunan aranan şahısların yakalanması için 'Dolandırıcılık' suçuna yönelik bir uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada, dolandırıcılık, yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma, silahla tehdit gibi farklı suçlardan aranan toplam 42 şüpheli yakalandı. Aranan şahıslar adalete teslim edilecek.

  • Hareket halindeki otomobilin tavanındaki yolculuk kötü bitti: Sırt üstü düşüp böyle ters döndü
    20:30 Hareket halindeki otomobilin tavanındaki yolculuk kötü bitti: Sırt üstü düşüp böyle ters döndü

    Çorum'da hareket halindeki otomobilin tavanına çıkan genç, araçtan düşerek yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Yaralanan genç sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

  • Gaziantep'te aranan 807 şahıs yakalandı
    20:29 Gaziantep'te aranan 807 şahıs yakalandı

    Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışma yaptı. Operasyonlar sonucunda hırsızlık, uyuşturucu kullanmak, yaralama gibi suçlardan aranan 807 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslar adli mercilere teslim edildi.

  • Gaziantep'te asayiş uygulamalarında 731 şahıs tutuklandı
    20:27 Gaziantep'te asayiş uygulamalarında 731 şahıs tutuklandı

    Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 5 bin 363 şüpheliden 731'i tutuklandı. Ayrıca, yapılan aramalarda 164 adet ruhsatsız tabanca, 108 adet ruhsatsız tüfek, 99 adet kurusıkı tabanca ve 2 bin 208 adet fişek ele geçirildi. Uygulamalar sonucunda ayrıca 487 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

  • Artvin Hopa'da çıkan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü
    20:19 Artvin Hopa'da çıkan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü

    Artvin'in Hopa ilçesinde bulunan Başoba köyü ormanlık alanda çıkan yangında, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda yaklaşık 1 hektarlık alan kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.


19:44 İmamoğlu’ndan Murat Kurum’un Gazze açıklamalarına tepki: Farkında olmadan Erdoğan’ı eleştiriyor İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un Gazze açıklamalarına tepki: Farkında olmadan Erdoğan'ı eleştiriyor
18:59 Uçak rötar yaptı, yolcular isyan etti: Yemek gelmeden uçağı nasıl kaldırırsınız Uçak rötar yaptı, yolcular isyan etti: Yemek gelmeden uçağı nasıl kaldırırsınız?
18:07 Canlı anlatım Kıran kırana maçta goller art arda geliyor Canlı anlatım! Kıran kırana maçta goller art arda geliyor
16:27 Rusya, Alman subayların ses kaydını yayınladı Rusya, Alman subayların ses kaydını yayınladı
15:25 Kızıldeniz’de Husiler’in vurduğu İngiliz gemisi sulara gömüldü Kızıldeniz'de Husiler'in vurduğu İngiliz gemisi sulara gömüldü
20:25 Sultangazi’de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi Sultangazi'de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi
20:19 O eski halinden eser yok şimdi Szymanski’nin performansı taraftarları çileden çıkardı O eski halinden eser yok şimdi! Szymanski'nin performansı taraftarları çileden çıkardı
19:53 Yok artık Cengiz Attığı golü görenler ayakta alkışlıyor Yok artık Cengiz! Attığı golü görenler ayakta alkışlıyor
19:33 ABD ve Ürdün işbirliğiyle Gazze’ye havadan yardım indirildi ABD ve Ürdün işbirliğiyle Gazze'ye havadan yardım indirildi
18:46 Takımı bir ilki yaşadı Burak Yılmaz’a Rize’de soğuk duş Takımı bir ilki yaşadı! Burak Yılmaz'a Rize'de soğuk duş
18:46 Bolu’da freni boşalan minibüs devrildi: 14 yaralı Bolu'da freni boşalan minibüs devrildi: 14 yaralı
17:17 Emre Belözoğlu’nun öfkesi dinmiyor: Geçen yıl iki maçta Galatasaray’dan 6 gol yediler Emre Belözoğlu'nun öfkesi dinmiyor: Geçen yıl iki maçta Galatasaray'dan 6 gol yediler
16:53 ABD’nin California eyaletini kar fırtınası vurdu: 40 bine yakın haneye elektrik verilemiyor ABD'nin California eyaletini kar fırtınası vurdu: 40 bine yakın haneye elektrik verilemiyor
16:39 Yeni takımı bile hazır Ancelotti’nin inadını kıramayan Arda Real’den ayrılıyor Yeni takımı bile hazır! Ancelotti'nin inadını kıramayan Arda Real'den ayrılıyor
16:24 Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 20:35:15. #1.12#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de park halindeki 17 tane aracın lastiği kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement