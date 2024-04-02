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Küçükçekmece'de polisin dur ihtarına uymayan sürücü otobüs durağına çarptı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de polisin dur ihtarına uymayan sürücü otobüs durağına çarptı

Küçükçekmece\'de polisin dur ihtarına uymayan sürücü otobüs durağına çarptı

Küçükçekmece'de polisin dur ihtarına uymayan bir sürücü, otobüs durağına çarptı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü ve araç sahibine toplamda 40 bin 338 TL cezai işlem uygulandı. Olay sonucunda gözaltına alınan şahısların polis kayıtlarında çeşitli suçlardan kayıtları olduğu tespit edildi.

02.04.2024 15:24
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Küçükçekmece'de polisin dur ihtarına uymayan sürücü kaçtığı esnada otobüs durağına çarptı. Ehliyetsiz olduğu anlaşılan sürücü ve araç sahibine toplamda 40 bin 338 TL cezai işlem uygulandı.

Olay, 02.04.2024 günü saat 00: 15 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi İstiklal caddesi ve Halkalı Gümrük Yolu Sahil istikameti meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Motorsikletli Polis Timleri Büro Amirliği'ne bağlı ekipler durumunda şüphelendikleri araç sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Araç sürücüsü durmayarak kaçmaya başladı. Polisle sürücü arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucu Abdullah Efe Taşkın Söğütlüçeşme bilgi evi otobüs durağına çarptı. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu anlaşıldı. Olay yerine gelen trafik ekipleri aracı bulunduğu yerden kaldırdı. Abdullah Efe Taşkın ve yanında bulunan Okan üstün gözaltına alındı.

Şahıslara toplam 40 bin 338 TL cezai işlem uygulandı

Araç sürücüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL para cezası kesildi. Makas atmaktan 6 bin 439 TL, ters yön ihlalinden 6 bin 439 TL, uyarı ikazına uymamaktan bin 506 TL, araç sahibine 12 bin 977 TL olmak üzere toplam 40 bin 338 TL cezai işlem uygulandı. Şahıslar alınan doktor raporu akabinde Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezine teslim edildi.

Emniyette götürülen Abdullah Efe Taşkın'ın, parada sahtecilik, uyuşturucu madde kullanma, kasten öldürme, mala zarar verme, açıktan hırsızlık, otodan hırsızlık ve işyerinden hırsızlıktan kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli Okan üstün'ün ise, Kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma, gasp, dolandırıcılık ve taksirle yaralamadan kaydı olduğu tespit edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Trafik, Polis, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de polisin dur ihtarına uymayan sürücü otobüs durağına çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de polisin dur ihtarına uymayan sürücü otobüs durağına çarptı - Son Dakika
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