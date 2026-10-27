Küçükçekmece'de polisten kaçan şüpheli, 33,6 gram AM-2201'le tutuklandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de polisten kaçan şüpheli, 33,6 gram AM-2201'le tutuklandı

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Küçükçekmece\'de polisten kaçan şüpheli, 33,6 gram AM-2201\'le tutuklandı
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Küçükçekmece\'de polisten kaçan şüpheli, 33,6 gram AM-2201\'le tutuklandı
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Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde 26 Ekim'de yapılan denetimde polisten kaçan şüpheli, kovalamaca sonrası yakalandı. Şüphelinin üzerinde 28 adet ve toplam 33,6 gram AM-2201 ile 550 TL ele geçirildi, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde denetim sırasında polis ekiplerinden kaçan şahıslar yaşanan kovalamacının ardından yakalandı. Kaçan bir şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı. Şüpheli ve polis arasında yaşanan kovalamaca kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Genel Asayişin Sağlanması amacıyla Atatürk Mahallesi'nde 26 Ekim'de denetim yaptı. Denetimde motosikletli polis timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir motosikletin artçı konumunda bulunan bir şahıs motosikletten inerek kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından kimlik bilgileri belirlenen D.K. (26) isimli motosiklet sürücüsü ve B.B. (18) isimli şahıslar yakalandı. B.B. isimli şüpheli şahsa yönelik yapılan aramalarda; 28 adet, toplam 33,6 gram AM-2201 maddesi, 1 adet cep telefonu, 1 adet SIM kart, 550 TL ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan D.K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılırken B.B. isimli şahıs bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli ve polis arasında yaşanan kovalamaca kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkKüçükçekmece3. SayfaGüncelSon Dakika

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