Küçükçekmece'de Sahte Alkol Faciası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Küçükçekmece'de Sahte Alkol Faciası

Geniş Video İzle

Küçükçekmece'de sahte alkol nedeniyle 1'i kadın 2 kişi yaşamını yitirdi, soruşturma başlatıldı.

15.01.2025 22:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de 2 kişi sahte alkolden öldü

İSTANBUL - Küçükçekmece'de sahte alkol nedeniyle 1'i kadın 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Küçükçekmece İnönü ve Kemalpaşa mahallelerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İnönü Mahallesi'nde yaşayan Türkmenistan uyruklu İslam B., zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede tedavi altına alınan adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan incelemede İslam B.'nin sahte alkolden öldüğü belirlendi.

Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Mercan Sokakta ise haber alınamayan Sevcan Etemoğlu evinde ölü bulundu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, kadının hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrolde Etemoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, ekipleri ise yaptığı incelemenin ardından odasında sahte alkol şişelerinin olduğu ortaya çıktı.

İncelemenin ardından kadının sahte alkolden hayatını kaybettiği tespit edildi. Kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Küçükçekmece\'de Sahte Alkol Faciası
Kaynak: İHA

Kemalpaşa Mahallesi, Türkmenistan, Küçükçekmece, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Sahte Alkol Faciası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
22:09 Joe Biden’dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 00:14:14. #1.12#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Sahte Alkol Faciası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.