Küçükçekmece'de Sahte Alkolden 2 Ölüm

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Küçükçekmece'de sahte alkol nedeniyle 1'i kadın 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Küçükçekmece İnönü ve Kemalpaşa mahallelerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İnönü Mahallesi'nde yaşayan Türkmenistan uyruklu İslam B., zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede tedavi altına alınan adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan incelemede İslam B.'nin sahte alkolden öldüğü belirlendi.

Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Mercan Sokakta ise haber alınamayan Sevcan Etemoğlu evinde ölü bulundu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, kadının hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrolde Etemoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, ekipleri ise yaptığı incelemenin ardından odasında sahte alkol şişelerinin olduğu ortaya çıktı.

İncelemenin ardından kadının sahte alkolden hayatını kaybettiği tespit edildi. Kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İSTANBUL